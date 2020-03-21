Мишустин призвал прокуратуру проверять предприятия, пользующиеся шумихой вокруг коронавируса

21.03.2020, 16:30, Разное

Предприятиям, раздувающим шумиху вокруг эпидемии коронавируса и желающими воспользоваться ею ради своих целей, грозит проверка прокуратуры. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра России, власти еженедельно будут отслеживать своевременность выдачи компаниями заработных плат гражданам. Кроме того, Мишустин пообещал поддержку со стороны властей безработным россиянам, которые решат открыть свое дело.

Актуальная информация по поводу распространения коронавируса в РФ предоставляется на официальном сайте стопкоронавирус.рф. Данный проект стартовал 16 марта по инициативе правительства, информирует «НьюИнформ».