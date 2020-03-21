 

Мишустин призвал прокуратуру проверять предприятия, пользующиеся шумихой вокруг коронавируса

21.03.2020, 16:30, Разное

Предприятиям, раздувающим шумиху вокруг эпидемии коронавируса и желающими воспользоваться ею ради своих целей, грозит проверка прокуратуры. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
По словам премьер-министра России, власти еженедельно будут отслеживать своевременность выдачи компаниями заработных плат гражданам. Кроме того, Мишустин пообещал поддержку со стороны властей безработным россиянам, которые решат открыть свое дело.

Актуальная информация по поводу распространения коронавируса в РФ предоставляется на официальном сайте стопкоронавирус.рф. Данный проект стартовал 16 марта по инициативе правительства, информирует «НьюИнформ».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Скандалы: Защита для «Академика Черского»

14.03 / Названы самые высокооплачиваемые сферы труда в России

19.03 / Диетолог Виктор Тутельян дал советы относительно питания при удалённом режиме работы

03.02 / Мнение: Побережье

27.02 / Мужчины назвали главные причины потери сексуального интереса к своим женам

02.02 / Наука: Причины синдрома Ретта: мутация гена, пассивность нейронов

20.03 / Мнение: Красное поле для комментаторов

06.02 / В здание Никулинского суда Москвы бросили «коктейль Молотова»

14.02 / Представлен смартфон Oppo A31 за 190 долларов

22.02 / Больной раком отец Романа Трахтенберга испытывает проблемы с деньгами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска