 

Redmi K30 Pro получил Super Bluetooth и технологию Multilink для тройного подключения в Сети

21.03.2020, 16:30, Разное

Смартфон Redmi K30 Pro, готовящийся к выходу на рынок, получит поддержку технологии Super Bluetooth, дающую возможность связываться с устройствами на расстояние до 400 метров. Также в девайсе применят Multilink для подключения одновременно к трем сетям.
Информация о ряде технологических особенностей будущего смартфона появилась на официальном сайте Redmi. По информации компании, K30 Pro будет отличаться не только производительностью, но и возможностями. В частности, смартфон планируют полностью адаптировать под беспроводные соединения.

«За передачу данных вне сети в смартфоне будет отвечать стандарт Bluetooth 5.1. Он обеспечивает низкое энергопотребление и связь с устройствами на рекордных расстояниях. Технология Multilink позволяет работать одновременно с локальным модемом и сотовыми сетями с двух SIM-карт, что увеличивает скорость передачи данных в несколько раз», – говорится в сообщении Redmi.
В анонсе также подтверждается, что основой для смартфона станет процессор Qualcomm Snapdragon 865. Вместе с ним будут устанавливать 12 гигабайт оперативной памяти в базовой версии.



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