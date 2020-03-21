 

OnePlus 7T и 7T Pro получат функцию мгновенного перевода с последними бета-обновлениями

21.03.2020, 16:30, Разное

На прошлой неделе бренд OnePlus выпустил первое обновление OxygenOS Open Beta для 7T и 7T Pro, которое вышло с февральским патчем и функцией Live Caption. Теперь китайский производитель телефонов подготовил второе бета-обновление, исправившее много недочетов безопасности Android и предоставившее функцию мгновенного перевода.
Обновление Open Beta 2 благодаря возможности мгновенного перевода предоставляет субтитры в реальном времени во время видеозвонков. В настоящее время он поддерживает английский, французский, немецкий, хинди и китайский языки.

Кроме того, обновление операционной системы исправило ​​проблему с частотой кадров для улучшения качества записи экрана, был обновлен патч Android Security до 2020.03 и исправлено случайное переключение на Gboard при использовании SwiftKey или сторонней клавиатуры. Кроме того, оптимизирована функция адаптивной яркости.

Новая бета-версия прошивки будет передана по беспроводной сети тем устройствам, на которых установлена ​​предыдущая модификация. Эксперты отмечают, что бета-сборки могут содержать ошибки, поэтому лучше не устанавливать их на основное устройство.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / В Киргизии погибли 7 человек в ночном ДТП

19.03 / Бета-версия Android 11 Developer Preview 2 появится не раньше мая

27.02 / OnePlus выпустила обновленную прошивку OxygenOS для своих смартфонов

15.02 / Психолог: Комплименты делают людей счастливыми

14.02 / Президент Турции открыто бросает вызов России в Сирии

15.02 / Мнение: Владимир Щербицкий и его время

11.03 / «Вместо участия в GDC»: Microsoft опубликовала план онлайн-трансляций

11.02 / Белый дом предложил выделить более 700 млн долларов на противодействие России

17.03 / Чемпионат Европы по футболу-2020 перенесли из-за коронавируса

28.02 / Мнение: Вы – предложили. Я – согласился

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска