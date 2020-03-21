OnePlus 7T и 7T Pro получат функцию мгновенного перевода с последними бета-обновлениями

21.03.2020, 16:30, Разное

На прошлой неделе бренд OnePlus выпустил первое обновление OxygenOS Open Beta для 7T и 7T Pro, которое вышло с февральским патчем и функцией Live Caption. Теперь китайский производитель телефонов подготовил второе бета-обновление, исправившее много недочетов безопасности Android и предоставившее функцию мгновенного перевода.

Обновление Open Beta 2 благодаря возможности мгновенного перевода предоставляет субтитры в реальном времени во время видеозвонков. В настоящее время он поддерживает английский, французский, немецкий, хинди и китайский языки.

Кроме того, обновление операционной системы исправило ​​проблему с частотой кадров для улучшения качества записи экрана, был обновлен патч Android Security до 2020.03 и исправлено случайное переключение на Gboard при использовании SwiftKey или сторонней клавиатуры. Кроме того, оптимизирована функция адаптивной яркости.

Новая бета-версия прошивки будет передана по беспроводной сети тем устройствам, на которых установлена ​​предыдущая модификация. Эксперты отмечают, что бета-сборки могут содержать ошибки, поэтому лучше не устанавливать их на основное устройство.