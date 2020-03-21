 

Украинец, вернувшийся из Польши, о карантине: Не собираюсь себя чем-то ограничивать

21.03.2020, 16:21, Новости дня

Коронавирус SARS-CoV-2 вызывает болезнь COVID-19 – опасное заболевание, осложнения которого могут включать вирусную пневмонию, влекущую острый респираторный дистресс-синдром или дыхательную недостаточность с риском смерти. Пока отсутствуют какие-либо специфические противовирусные средства лечения или профилактики этого заболевания. Возможна передача инфекции от бессимптомных носителей.

В рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами.

Граждан Украины, которые самостоятельно не смогли вернуться домой, из других стран эвакуируют на самолетах, поездах и автобусах. По состоянию на 20 марта в Украину из-за границы уже вернулось около 46 тыс. украинцев, сообщили в МИД.

Замглавы МВД Антон Геращенко 20 марта не исключил, что ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией может привести к введению чрезвычайного положения в Украине.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел.



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