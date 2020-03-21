Евгений Ройзман: Президент Ельцин не постеснялся попросить прощения у народа

21.03.2020, 16:21, Новости дня

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордоном рассказал о своем отношении к первому президенту РФ Борису Ельцину.

“Мне с ним не довелось встречаться. Но я хорошо знаю [жену Ельцина] Наину Иосифовну. Я ее просто люблю, она очень хорошая. Я знаю дочерей, ближайшее окружение, довелось со многими пообщаться. И что касается Ельцина, это был, конечно, крупный русский человек… Русский мужик, ну, со всеми вытекающими. И хочу сказать, что он никогда не был злопамятным. При нем журналистов не трогали и не душили вообще никак”, – отметил Ройзман.

Он рассказал историю, связанную с Ельциным и его оппонентом Русланом Хасбулатовым.

“Ельцин ненавидел Хасбулатова. Он его терпеть не мог, он его очень хорошо понимал, просчитывал. А Анатолий Чубайс возглавлял администрацию [президента]. И вдруг ложится письмо Хасбулатова: “Уважаемый Борис Николаевич, я очень сильно болен. Прошу прикрепить меня к государственной поликлинике, кремлевской больнице и т.д”. Чубайс говорит: “Ну что? Я пошел, показал. Борис Николаевич поморщился и говорит: “Ну, конечно. Если человек болеет…” То есть он никогда не был злопамятным и никого не преследовал”, – подчеркнул Ройзман.

Он напомнил, что Ельцин смог отказаться от власти и попросил прощения у своего народа.

“Он не постеснялся попросить прощения у всего народа, как бы то ни было. И очень важный момент, на который хочу обратить внимание: что бы там ни говорили про Ельцина, он решил две ключевые проблемы, которые советская власть не могла решить ни через кровь, ни через террор. Ельцин решил продовольственную проблему и проблему дефицита. Сейчас уже забыли эти темы, а они были ключевыми. Советская власть их решала всеми способами и не сумела решить никак. Ельцин решил их. Его на самом деле есть за что уважать”, – добавил российский политик.

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Борис Ельцин руководил Российской Федерацией два президентских срока – с 1991-го по 1999 год. 31 декабря 1999 года он объявил об отставке, оставив Владимира Путина исполняющим обязанности президента РФ.