Кличко объявил, что с 23 марта общественный транспорт в Киеве будет перевозить только людей со спецпропусками

21.03.2020, 16:21, Новости дня

Регулярные пассажирские перевозки в Киеве прекращаются с 23 марта. Об этом в видеообращении, которое транслировалось в YouTube-аккаунте Киевской городской государственной администрации, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

“С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно пассажиров, едущих на работу на предприятия, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города. Это медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы жилищно-коммунального хозяйства, работники продуктовых магазинов и аптек, а также сотрудники стратегических предприятий”, – сказал Кличко.

Схемы движения транспорта для этих категорий граждан будут опубликованы сегодня, добавил мэр.

Он показал специальный пропуск, обладателей которого будут пускать в автобусы, троллейбусы и трамваи.

“Все остальные пользоваться общественным транспортом на время ограничений не смогут. Понимаю, что это очень непопулярный шаг, но мне сейчас не до рейтингов, не до популизма. Главное – удержать ситуацию и выиграть время, не дать вирусу охватить столицу”, – отметил Кличко.

По его словам, ограничений для пользования личным автотранспортом нет.

Мэр также обратился к киевлянам с призывом соблюдать все карантинные меры.

“Оставаться дома означает оставаться дома! Не надо устраивать шашлыки в парках, вести детей на детские площадки, гулять компаниями по улицам”, – сказал Кличко.

Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее написал в Facebook, что общественный транспорт в Киеве могут остановить уже 22 марта. Он также призвал максимально ужесточить карантинные меры по всей стране.

По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел. В ряде областей, где обнаружены инфицированные, введен режим чрезвычайной ситуации.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. Закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

Замглавы МВД Антон Геращенко 20 марта не исключил, что ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией может привести к введению чрезвычайного положения в Украине.