«Если у кого-то возникнет соблазн…»: Мишустин пригрозил проверкой за увольнения

21.03.2020, 16:20, Новости дня

Премьер-министр России дал правительству поручение мониторить ситуацию со своевременной выплатой зарплат на предприятиях и необоснованными увольнениями.

Трудовая инспекция, прокуратура и налоговая служба проверят все предприятия, руководители которых начнут сокращать сотрудников. Это сегодня в ходе совещания пообещал премьер-министра Михаил Мишустин всем главам предприятий. Российский премьер пояснил, что речь идет о тех руководителях, которые собираются решать свои проблемы, используя «шумиху вокруг коронавируса».

Также глава правительства сообщил об отдельном контроле за тем, как осуществляется перевод на удаленный режим работы. Не оставил без внимания Мишустин и такой жизненно важный для россиян вопрос, как зарплата. Проверка ждет работодателей и в случаях поступления жалоб на задержку выплат зарплат, напомнил глава правительства. Специально для этого открыли дополнительный сервис на онлайнинспеция.рф, куда россияне могут обращаться за консультацией или информацией.

Премьер посчитал необходимым напомнить о моратории правительства на проверки малого и среднего бизнеса, но который могут отменить в случае долгов по зарплате или сокращении сотрудников.

«Прошу Роструд следить за этим особо”, – цитирует «Интерфакс» Мишустина.

Отныне правительство будет еженедельно мониторить ситуацию на рынках труда в регионах. Особе внимание будет уделено моногородам, так как там есть повышенные риски. В связи с этим премьер подчеркнул, что при необходимости регионам выделят субсидии для выплаты пособий по безработице.

Правительство даже готово возместить часть зарплат тем представителям малого и среднего бизнеса, которые берут на работу высвобождаемых сотрудников. Помимо этого чиновники готовы поддержать и тех безработных, кто решится открыть собственное дело.

Министру экономического развития Максиму Решетников поручили отслеживать ситуацию на предприятиях, где коллектив переведен на трехдневный рабочую неделю. К слову сказать, в последнее время вновь активизировали разговоры о переходе на сокращенную рабочую неделю, тогда как ранее эксперты говорили, что для России это неприемлемо. В России еще в 2019 году некоторые предприятия уже работали при сокращенной неделе. Правда, тогдашний министр экономики Максим Орешкин заявлял, что для этого необходимы определенные условия, которых пока в России нет.