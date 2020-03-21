«Заминированный» самолет сел в Перми

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21.03.2020, 16:16, Новости дня

Неизвестные сообщили о «минировании» рейса Москва – Пермь, сообщил источник в авиационных кругах.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту Москва – Пермь. Он не стал менять маршрут полета и в настоящее время совершил успешную посадку в аэропорту назначения», – сказал собеседник ТАСС.

Самолет подал сигнал тревоги во время посадки в аэропорту.

В четверг неизвестные сообщили о «минировании» трех пассажирских рейсов на территории России.

В Кремле сообщали, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов.



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