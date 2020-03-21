В РФ за сутки выявили 53 новых случая коронавируса

21.03.2020, 16:16, Новости дня

В 18 российских регионах за минувшие сутки выявлено 53 новых случая коронавируса. Общее число человек с установленным диагнозом возросло до 306, информирует оперативный штаб. Заболевшие посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в последние две недели.

«За последние сутки в РФ зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», – передает РИА «Новости» сообщение оперативного штаба.

Уточняется, что 17 случаев зарегистрированы в Подмосковье, шесть – в Москве, пять – в Татарстане, четыре – в Нижегородской области, три – в Свердловской, по два – в Тульской и Калининградской областях и Санкт-Петербурге, а также Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае.

По одному случаю зафиксировано в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, а также Ставропольском, Красноярском, Хабаровском краях, Крыму и Ханты-Мансийском автономном округе.

Заболевшие граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.