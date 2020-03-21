Labrador Diagnostics будет бесплатно лицензировать тесты на COVID-19

21.03.2020, 16:09, Разное

Компания Labrador Diagnostics сообщила, что будет бесплатно выдавать лицензии для тестов на COVID-19. Ранее представители организации подали иск против BioFire, но вовремя отменили его.

По данным западных изданий, компания Labrador Diagnostics ранее работала в тени всего концерна, занимаясь выдачей лицензий на оборудование для медицинских целей. За несколько дней до иска она сообщила, что собирается начать разбирательство из-за производства тестов на коронавирус без соответствующих разрешений.

Информация об иске сразу же начала активно обсуждаться на профильных ресурсах. Многие представители фармацевтических компаний заявили, что собираются перестать сотрудничать с Labrador Diagnostics на фоне подобных заявлений. Патент в это же время получила Theranos, но в открытых источниках отсутствовала информация о том, где именно она приобрела схему для производства тестов.

Западные издания отмечают, Labrador Diagnostics оставила за собой право оспаривать лицензии, включая и тесты на коронавирус. Представители компании пока отказываются от комментариев по поводу ситуации, но заявляют, решение связано с международными настроениями и необходимостью производить больше медикаментов.