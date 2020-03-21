Наталья Поклонская самоизолировалась на время пандемии коронавируса

21.03.2020, 16:09, Разное

Наталья Поклонская вместе с семьёй самоизолировалась на время пандемии коронавируса. По мнению депутата Госдумы, лишь строгая дисциплина поможет пройти этот сложный период быстро и с минимальными потерями.

Совсем недавно на странице Натальи Поклонской в Instagram появился пост о борьбе с пандемией короновируса. В нём депутат Госдумы пояснила о своём разговоре с друзьями из Италии. Они рассказали о том, что лучшим способом избежать ухудшения ситуации в РФ является изоляция граждан. Кроме того, знакомые Поклонской призвали очень серьезно отнестись к данному заболеванию, не повторяя ошибок других стран.

По словам депутата, сейчас власти делают всё необходимое, а от граждан требуется какое-то время оставаться дома. Политический деятель уверена: лишь строгая дисциплина и серьёзное отношение каждого поможет пройти этот непростой период быстро и с минимальными потерями.

«Если у вас заболело горло или поднялась температура не ходите в офис, чтобы перезаражать всех вокруг. Даже если вы думаете, что у вас нет вируса, проявите уважение к другим. Люди и так перепуганы», – написала Поклонская, а также пожелала всему миру в самые короткие сроки победить пандемию. Сама депутат Госдумы вместе со всей семьёй находится на самоизоляции.