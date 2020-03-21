 

Наталья Поклонская самоизолировалась на время пандемии коронавируса

21.03.2020, 16:09, Разное

Наталья Поклонская вместе с семьёй самоизолировалась на время пандемии коронавируса. По мнению депутата Госдумы, лишь строгая дисциплина поможет пройти этот сложный период быстро и с минимальными потерями.
Совсем недавно на странице Натальи Поклонской в Instagram появился пост о борьбе с пандемией короновируса. В нём депутат Госдумы пояснила о своём разговоре с друзьями из Италии. Они рассказали о том, что лучшим способом избежать ухудшения ситуации в РФ является изоляция граждан. Кроме того, знакомые Поклонской призвали очень серьезно отнестись к данному заболеванию, не повторяя ошибок других стран.

По словам депутата, сейчас власти делают всё необходимое, а от граждан требуется какое-то время оставаться дома. Политический деятель уверена: лишь строгая дисциплина и серьёзное отношение каждого поможет пройти этот непростой период быстро и с минимальными потерями.

«Если у вас заболело горло или поднялась температура не ходите в офис, чтобы перезаражать всех вокруг. Даже если вы думаете, что у вас нет вируса, проявите уважение к другим. Люди и так перепуганы», – написала Поклонская, а также пожелала всему миру в самые короткие сроки победить пандемию. Сама депутат Госдумы вместе со всей семьёй находится на самоизоляции.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Все в сборе: Алек Болдуин с женой Хиларией, детьми и дочерью от Ким Бейсингер в Диснейленде

24.02 / Наука: Антидепрессант повредил нейроны лабораторных мини-мозгов

15.01 / Мнение: Президентское послание – двухходовочка и готовимся к схватке

13.03 / Прохор Шаляпин похудел на 10 кг после круиза по Карибским островам

04.02 / На некоторых рынках Apple предлагает вызов специалиста на дом для починки iPhone

05.03 / «Медуза»: в Рязанской области нашли тело подруги фигурантов дела «Сети», пропавшей в 2017 году

18.03 / Звезда «Игра Престолов» Шон Бин с супругой устроили дебош на борту самолета

07.02 / Богатым будет

17.02 / Мнение: Отказ в эвакуации

05.03 / Чернокожая Америка, бесконечная война и злой гений Рашагейт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска