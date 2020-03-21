 

Москва осудила попытки США «подложить мину» под «Северный поток – 2»

21.03.2020, 16:08, Новости дня

Соединенные Штаты, рассуждая о «российском энергетическом оружии», неприкрыто стремятся «подложить мину» под проект газопровода «Северный поток – 2», сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Американцы неприкрыто стремятся «подложить мину» под «Северный поток – 2», теперь выпустили очередь инсинуаций по поводу линии, проводимой нами на мировых энергетических рынках в условиях крайней волатильности цен и резкого падения спроса на энергоносители, которое связано, прежде всего, с шоковым эффектом для транспортной отрасли всего мира в результате вспышки инфекции», – говорится в заявлении представителя российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на сайте МИД России.

Он подчеркнул также, что утверждения американской стороны о наличии у РФ «энергетического оружия» являются инсинуациями.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что истинная цель американских санкций против «Северного потока – 2» заключается в снижении конкурентоспособности европейской экономики.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как нефтяная война поможет «Северному потоку – 2».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Ил-76 с гуманитарным грузом вылетел в Китай

11.02 / Китайскую студентку, переболевшую коронавирусом, выписали из тюменской больницы

05.02 / «Суд впервые признал, что избирком действует в интересах партии жуликов и воров», — экс-кандидат в мундепы об отмене итогов выборов по «Черной речке»

07.02 / Кузбасс нашел применение углю в случае отказа Польши от закупок

05.03 / Volkswagen сокращает производство Skoda Rapid в Калуге

02.02 / Турецкая военная техника вошла в Сирию — Al Arabiya

23.02 / Турция закрыла границу с Ираном

04.02 / Большинство штрафов по новому КоАП скоро можно будет оплатить с 50-процентной скидкой

07.02 / “Торнадо”. Alyosha и Vlad Darwin выпустили клип. Видео

25.02 / Медики спрогнозировали распространение коронавируса в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска