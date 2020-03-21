Девушка получила ожоги 80% тела в московском солярии

21.03.2020, 16:08, Новости дня

В Москве девушка получила ожоги 80% тела после посещения солярия, пишут СМИ.

Девушка 2001 года рождения сходила в солярий на Клинской улице, процедура заняла 15 минут, передает Пятый канал.

Дома состояние пострадавшей начало сильно ухудшаться, она почувствовала сильный суд и жжение, после чего вызвала скорую помощь.

Ее госпитализировали, врачи сообщили, что у девушки ожоги 80% тела.

В марте ребенок получил ожоги от сухого льда во время празднования дня рождения.