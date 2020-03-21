Украина и Польша договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев

21.03.2020, 15:50, Новости дня

Власти Украины и Польши договорились о создании гуманитарного коридора, по которому украинцы смогут вернуться на родину. Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Во время мировой пандемии коронавирусной инфекции все страны должны действовать совместно и согласованно. Переговорили по телефону с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким о возвращении домой украинских граждан. Договорились о создании так называемого гуманитарного коридора для украинцев, по которому они смогут от границы с Германией транзитом через Польшу вернуться на родину”, – отметил премьер-министр.

Он поблагодарил власти Польши за включение украинских граждан в программу #LOTdoDomu, благодаря которой украинцы, находящиеся в других странах, смогут использовать рейсы польской авиакомпании LOT для перелета в Польшу.

“Рад, что польские коллеги пошли нам навстречу и готовы содействовать в решении этого вопроса. Кроме того, согласились с господином Моравецким обмениваться опытом и практиками между странами в противостоянии COVID-19”, – добавил Шмыгаль.

В рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами.

Граждан Украины, которые самостоятельно не смогли вернуться домой, из других стран эвакуируют на самолетах, поездах и автобусах. По состоянию на 20 марта в Украину из-за границы уже вернулось около 46 тыс. украинцев, сообщили в МИД.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса, по состоянию на утро 21 марта во всем мире зарегистрировано 275 434 случая заражения коронавирусной инфекцией. Случаев с летальным исходом – 11 399, вылечилось от COVID-19 88 256 человек.

По состоянию на вечер 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел. В ряде областей, где обнаружены инфицированные, введен режим чрезвычайной ситуации.