Борьба с коронавирусом. Шмыгаль анонсировал телемост украинских и китайских медиков

21.03.2020, 15:50, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал телемост китайских врачей с украинскими медиками для передачи опыта борьбы с новым коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Готовимся к возможному ухудшению ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Провел телефонный разговор с послом КНР в Украине Фан Сяньжуном. Обратился с просьбой предоставить нам практическую помощь в преодолении этой болезни”, – сообщил Шмыгаль.

По его словам, Китай согласился организовать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с украинскими медработниками и вирусологами.

Ориентировочно телемост состоится 24 марта.

“Искренне благодарен господину Сяньжуну и Китаю за поддержку”, – добавил украинский премьер.

Готуємося до можливого погіршення ситуації у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. Провів телефонну розмову з… Posted by Денис Шмигаль on Laupäev, 21. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса, по состоянию на утро 21 марта во всем мире зарегистрировано 275 434 случая заражения коронавирусной инфекцией. Случаев с летальным исходом – 11 399, вылечилось от COVID-19 88 256 человек.

В Китае, где началась вспышка нового вируса, 81 286 человек были заражены, 3259 умерли (за последние сутки – семеро), 71 854 уже вылечились и были выписаны.

По состоянию на вечер 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел. В ряде областей, где обнаружены инфицированные, введен режим чрезвычайной ситуации.