 

В Волынской области коронавирусом заразился предприниматель – СМИ

21.03.2020, 15:50, Новости дня

Первый случай COVID-19 в Луцке зафиксировали в Волынской областной инфекционной больнице, вирус подхватил один из руководителей известного предприятия региона. Об этом 21 марта сообщило агентство “ВолиньPost” со ссылкой на несколько источников.

Житель села Липы Луцкого района приехал из-за границы, у него были симптомы, характерные для коронавирусной инфекции. Некоторое время он находился на самоизоляции.

Начальник управления здравоохранения Волынской областной государственной администрации Игорь Ващенюк сообщил агентству, что экспресс-тест подтвердил инфицирования коронавирусом. Сейчас анализы мужчины отправили для перепроверки в Киев.

Официально Министерство здравоохранения пока не сообщало о новых случаях заболевания COVID-19 в Украине. К утру 21 марта было известно о 41 случае заболевания коронавируной инфекцией в Украине, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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