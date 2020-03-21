 

Временный памятник Жукову в Москве убрали с постамента

21.03.2020, 15:48, Новости дня

Новый памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Москве демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

«Его убрали, в подтверждение этому есть снимки с места. Мне сказали, что его нет на месте, так как постамент нуждается в дополнительной реставрации и не может даже временно выдержать временный памятник», – рассказал Герасимов, передает РИА «Новости».

По его словам, новым памятником будут заниматься федеральные власти.

 

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, реставрация памятника Жукову проводится в соответствии с планом перед юбилеем Победы. Оригинал заменили на копию, частично отличающуюся от первоначальной версии. Отмечается, что новый памятник установлен временно.



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