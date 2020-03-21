Дэниел Крейг оставит детей без наследства

21.03.2020, 15:45, Разное

В 2018 году голливудский актер Дэниел Крейг, прославившийся на весь мир благодаря роли Джеймса Бонда, дебютировал в списке самых богатых людей по версии Sunday Times. К тому времени Крейг сумел заработать солидное состояние в 125 миллионов фунтов стерлингов – во многом благодаря его участию во франшизе об агенте 007. Однако ни цента из этих накоплений его дети не получат. Об этом он сообщил в недавнем интервью журналу Saga.

Я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению. Я считаю, что наследование вообще вещь весьма неприятная. Поэтому моя философия по этому вопросу такова: я хочу потратить все или просто отдать все мои деньги до того, как я покину этот мир. Не зря же существует пословица: “Если вы умираете богатым человеком, вы потерпели неудачу”, –

пояснил актер.

Дэниел Крейг с дочерью Эллой

Напомним, Дэниел Крейг – отец двух дочек. Одну из них, Эллу, ему родила бывшая жена Фиона Лаудон. Сейчас Элле уже 28 лет. Вторую актеру подарила Рейчел Вайс – малышка, имя которой до си пор держится в секрете, пояилась на свет в первый день осени – 1 сентября 2018 года. Крейг-младшая стала первым общим ребенком для 50-летней Рейчел Вайс и 52-летнего Дэниела Крейга. Вайс воспитывает 13-летнего сына Генри от режиссера Даррена Аронофски.

Дэниел Крейг и Рейчел Вайс с дочерью

К слову, Дэниел Крейг – не единственый, кто решил лишить своих детей наследства. Отправить свои миллиарды на благотворительность в свое время решил основатель Microsoft Билл Гейтс. Вместе с супругой он основал фонд The Bill & Melinda Gates Foundation и теперь помогает тем, кто в этом больше, чем его собственные дети, нуждается.

Похожую политику ведут бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и основатель eBay Пьер Омидьяр. А режиссер саги “Звездные войны” и основатель киностудии Pixar Джордж Лукас пообещал направить свое состояние (около 5 миллиаров долларов) для улучшения качества образования.

Пока у меня есть ресурсы, имеющиеся в моем распоряжении, я буду стремиться поднять планку в образовании будущих поколений.

– сказал он.

Судья X Factor Саймон Коуэлл сразу после появления сына на свет заявил: свои деньги он направит на благотворительные нужды – на пользу “детей и собак”. Разделил его позицию и актер Джеки Чан, который не видит необходимости оставлять наследство детям, которые и так росли в благополучной среде. Шеф-повар Найджела Лоусон и вовсе считает, что ее 15-миллионное наследство погубит ее детей.

Жить без забот на состоянии, заработанном родителями, не смогут дети основателя Facebook Марка Цукерберга, актеров Эштона Катчера и Милы Кунис, а также известного шеф-повара Гордона Рамзи:

Мое решение не оставлять им наследство определенно пойдет им на пользу. Единственное, на что я согласился под влиянием их матери, – предоставить им 25-процентный депозит на покупку квартиры, –

заявил Рамзи, который недавно стал отцом в пятый раз.