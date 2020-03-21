“Что это за ребенок?”: новое фото Прилучного вызвало переполох

21.03.2020, 15:42, Разное

На своей странице в “Инстаграме” Павел Прилучный опубликовал фотографию, сделанную на съемочной площадке. В кадре артист запечатлен в костюме летчика.

Снимок стал настоящей сенсацией. Многие поклонники отметили, что актер заметно похорошел. “И снова 20. Хорошо сохранился”, “Помолодел лет на 10”, “Выглядите здесь на 18!”, “Что это за ребенок?”, – делились мыслями пользователи.

Отметим, сейчас Павел Прилучный работает над фильмом “ФАУ-2: Побег из ада” о советском летчике-истребителе Михаиле Девятаеве. Режиссером картины выступил Дмитрий Киселев, а продюсером – Тимур Бекмамбетов.

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Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge) 19 Мар 2020 в 10:38 PDT

В конце февраля Павел Прилучный объявил о расставании с супругой – актрисой Агатой Муцениеце. Звезды пообещали сохранить теплые отношения и вместе воспитывать детей – дочь Мию и сына Тимофея.

Экс-участница реалити-шоу “Дом-2” Алена Водонаева заявила, что причиной расставания пары стал разгульный образ жизни звезды сериала “Мажор”. Блогер добавила, что в СМИ не раз появлялись сообщения о том, что Павел Прилучный поднимал руку на Агату Муцениеце.