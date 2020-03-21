 

Американские учёные определили механизм, лежащий в основе тремора конечностей

21.03.2020, 15:30, Разное

Американским учёным удалось установить механизм, лежащий в основе тремора конечностей, характерного для пациентов с болезнью Паркинсона и рядом других заболеваний. Оказалось, данное состояние возникает из-за изменений активности клеток Пуркинье.
Авторы исследования на начальном этапе эксперимента, проводившегося на модели грызунов, блокировали расположенные в мозжечке клетки Пуркинье, пытаясь таким образом прервать связь с соседними структурно-функциональными единицами. Однако, по итогам исследования оказалось, что таким методом остановить тремор конечностей невозможно, так как он развивается не просто из-за присутствия дефектных клеток, а вследствие изменения активности и её всплесков.

Дальнейший эксперимент с глубокой стимуляцией мозжечка эффективно снижал симптомы тремора. Таким образом учёные пришли к выводу, что именно последний способ может помочь в лечении пациентов с непроизвольными движениями мышц и конечностей, но для детальной проработки терапии потребуется ещё некоторое время.



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