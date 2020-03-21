«Если проснется совесть, то хорошо»: Отец Юлии Началовой высказался о Александре Фролове

21.03.2020, 15:30, Разное

Отец Юлии Началовой в эфире передачи «Ты не поверишь» на канале НТВ пояснил о том, как обстоят дела с квартирой его скончавшейся год назад дочери. По его словам Александр Фролов, которому принадлежит часть жилплощади Юлии Началовой, пока не собирается отказываться от своей доли.

Отец певицы считает поведение хоккеиста по отношению к семье певицы непорядочным. И если договориться с бывшим возлюбленным покойной артистки все-таки не получится, то ее семье придется подать на Александра Фролова в суд. Поэт-песенник также рассказал, что за квартиру платят родственники Юлии Началовой.

По словам отца исполнительницы, семья планирует поставить памятник на могилу в мае, по возможности на собственные деньги, хотя свою помощь предлагают и посторонние люди.

Как отметил Виктор Началов, внучка Вера сейчас живет вместе с ним и его семьей. Наследница певицы, не раз рассказывала пиар-директор звезды, хорошо учится и участвует в различных олимпиадах, а дедушка и бабушка всеми силами стараются отгородить ее себя от посторонних людей. Подтверждает помощница Началовой и то, что хоккеист не желает продавать или отдавать свою половину квартиры родственникам экс-избранницы.