Сосед раскрыл подробности убийства семьи в Москве

21.03.2020, 15:30, Новости дня

Местный житель рассказал в подробностях о семье, убитой в квартире дома на Волоколамском шоссе в Москве.

Сосед семейства рассказал, что не видел раньше подозреваемого в убийстве, передает РЕН-ТВ.

По его словам, семья переехала на эту квартиру накануне, до этого там жили родители жены подозреваемого. Он отметил, что знал отца как очень спокойного и крепкого человека. По его мнению, нападение могло быть совершено, когда погибший спал.

«Я видел, как он [погибший] приехал с внуками, по-моему, вчера вечером. Разгружались», – сказал сосед.

Он добавил, что ночью слышал детские крики. «Ребенок орал так, как будто за ним действительно бегали», – сказал он. По его словам, это продолжалось несколько минут.

Полицейские пришли к нему в начале девятого утра для опроса.

«Что было до этого, трудно сказать. Скорее всего, он [убийца] пришел в себя под утро, я так думаю. Позвонил родителям, родители приехали, вызвали полицию… Значит, где-то в районе восьми утра у него в голове что-то встало на место, и он понял, что сделал», – заключил сосед.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина убил свою жену и ее родителей. При этом в квартире находились дети. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Мужчина, по данным следователей, сам позвонил своим родителям и в полицию и сообщил о произошедшем. Насилие в отношении детей не применялось, их передали родственникам.

Подозреваемый мог совершить нападение из-за нервного срыва. СМИ опубликовали видеозапись с места преступления.