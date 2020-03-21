Тимур Еремеев успешно стартовал в роли ведущего шоу «На самом деле»

21.03.2020, 15:30, Разное

Коллеги и зрители отмечают успешный старт нового ведущего шоу «На самом деле». Тимур Еремеев профессионально заменил ушедшего Дмитрия Шепелева, сбоев в работе программы не наблюдается.

Поклонники актера поздравляют его с хорошим началом на новом рабочем месте и желают всяческих успехов. В свое время они внимательно следили за ходом развития событий в личной жизни Еремеева, когда после серии эфиров «Пусть говорят» ведущий программы Дмитрий Борисов огласил результаты ДНК-экспертизы. Проводивший её профессор Павел Иванов из РЦСМЭ установил почти 100% вероятность того, что Тимур Еремеев является сыном известного артиста Спартака Мишулина. Законнорожденная дочь его Карина Мишулина не признала родства, хотя брат не претендовал на прославленную фамилию или наследство умершего 15 лет назад родителя. Многие оценили тогда достойное поведение Еремеева.

Порадовались они также информации о том, что с его предшественника на посту ведущего передачи «На самом деле» Дмитрия Шепелева в судебном порядке сняты все подозрения о причастности к исчезновению денег. Средства были собраны на лечение его гражданской супруги певицы Жанны Фриске, умершей почти пять лет назад от рака мозга. После себя она оставила сына Платона, который живет со своим отцом, напоминает «Телепрограмма».