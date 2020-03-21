 

В Ростове-на-Дону полицейские сбили переходившего в неположенном месте дорогу пешехода

21.03.2020, 15:16, Новости дня

Сотрудники ГИБДД в Ростове-на-Дону сбили пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте, сообщил представитель регионального ведомства.

Происшествие случилось около 6.00 по местному времени возле рынка «Алмаз», уточнили в УГИБДД, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, неожиданно из-за припаркованной машины на проезжую часть вышел пешеход. Водитель патрульного автомобиля предпринял меры для предотвращения наезда, однако не смог избежать ДТП», – пояснили в ведомстве.

Полицейские вызвали медиков, пешеход получил телесные повреждения.

Инициирована служебная проверка, установлено, что сотрудники ГИБДД были при исполнении служебных обязанностей и в форменной одежде. Признаков алкогольного опьянения у них не нашли.

В начале февраля в Звениговском районе республики Марий Эл полицейский за рулем автомобиля ВАЗ-2190 сбил двух пешеходов, один из пострадавших погиб.



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