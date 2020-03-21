 

Сергей Прядкин: чемпионат России вряд ли возобновится раньше 24 апреля

21.03.2020, 15:16, Новости дня

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин назвал ориентировочную дату возобновления чемпионата страны. По мнению главы премьер-лиги, это произойдет не раньше 24 апреля.

"Если даже 10 апреля все откроется, то командам нужно еще две недели, чтоб набрать форму. Вряд ли мы стартуем раньше 24 апреля. У РПЛ есть несколько вариантов календаря – оптимистический, пессимистический с взглядом в будущее. Будем прислушиваться к рекомендациям", — сообщил Сергей Прядкин в эфире "Матч ТВ".

В связи с пандемией коронавируса спортивные мероприятия в стране, в том числе и футбольный чемпионат приостановлены до 10 апреля.



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