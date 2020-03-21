Коронавирус в России: новые заражения и подозрения

21.03.2020, 15:15, Новости дня

Первый случай заражения коронавирусом подтвердился в Челябинской области. По сообщению губернатора региона Алексея Текслера, заболевший — молодой человек из Миасса, который вернулся из Испании.

Сразу после приезда у миассца взяли анализы и изолировали его, передает "Интерфакс". Больной чувствует себя хорошо, болезнь у него протекает в легкой форме, отметил губернатор.

В Подмосковье, по сообщению областного оперативного штаба, подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом. По данным на 20 марта, в области было почти вдвое меньше зарегистрированных случаев — 18.

В частности, коронавирусом предположительно могут быть заражены четверо жителей Реутова, находящихся сейчас в изоляции. Это семья, которую увезли в инфекционную больницу в Воскресенск для повторного анализа. При этом, по данным областного Минздрава, одна пациентка выздоровела и выписана из больницы.

Есть подозрение на коронавирусную инфекцию у жителя Великого Новгорода, он также прибыл из-за границы. Как рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, анализы этого человека находятся в лаборатории "Вектор" в Новосибирске.

В ближайшие дни власти ждут положительного или отрицательного результата анализов. Установлен круг контактов новгородца, который, возможно, болен; анализы у всех из них отрицательные.

В области усилены ограничительные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Школы после каникул переходят на дистанционный режим учебы за исключением начальных классов для детей с ограниченными возможностями. При сохранении ограничения численности мероприятий в 50 человек власти региона "настоятельно рекомендуют" родителям реже отпускать детей в кино, а кинотеатрам — ограничить количество продаваемых на сеансы билетов.

Администрация Новгородской области также просит владельцев торговых центров ограничить работу детских игровых зон, советует родителям не отпускать туда детей и просит пожилых людей не выходить из дома без необходимости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В РФ по состоянию на утро 21 марта было 253 подтвержденных случая заболевания. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 278 тысяч, умерли уже более 11500 человек.