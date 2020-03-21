 

Пылающая кровля: начальную стадию пожара на заводе в Дмитрове сняли на видео

21.03.2020, 15:15, Новости дня

Мужчина снял на видео начальную стадию возгорания, разросшегося в мощный пожар, бушующий в здании, расположенном на территории алюминиевого завода в Дмитровском районе Подмосковья.

 

Как утверждает пользователь, разместивший кадры в Сети, съемка велась внутри помещения, которое вскоре будет полностью охвачен огнем.

По предварительным данным, в результате пожара, возникшего утром в субботу, 21 марта, никто не пострадал.

На данный момент с возгоранием справиться не удалось. Тушение осложняют взрывы бочек с маслом и баллонов с горючей жидкостью, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя МЧС. Кроме того, в подвале здания находится 40 тонн нефтепродуктов.

По последним данным, площадь горения увеличилась с 25 до 32 тысяч квадратных метров, огнем охвачена часть склада и административный комплекс.

На ситуацию уже отреагировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Как передает "Интерфакс", он направил на место ЧП своего заместителя по инвестициям, чтобы тот провел переговоры с владельцем и генеральным директором предприятия и рассмотрел возможность оказания помощи людям на заводе.

При этом губернатор уточнил, что всего сгоревшем объекте работало около 200 – 230 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Трамп выступил в Конгрессе. Спикер Пелоси демонстративно порвала текст его речи. Видео

23.02 / Диетолог назвал вызывающие бессонницу продукты

18.02 / Канада начал депортацию экс-эсэсовца, входящего в топ-10 списка Визенталя

15.03 / Отсутствие паники в России из-за коронавируса объяснили

16.02 / Найдена связь между числом сексуальных партнеров и развитием рака

13.02 / Задержана женщина, бросившая сына в переходе метро

07.02 / ERR – Минобороны призывает президента Эстонии воздержаться от парада Победы в Москве

06.02 / Годовая инфляция в России в январе составила 2,4 процента

10.03 / “Я сижу дома”. Премьер-министр Италии издал указ о борьбе с коронавирусом

13.02 / Многострадальный лайнер “Вестердам” может пришвартоваться в Камбодже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска