В Калуге из реки выловили тело 17-летней девушки

21.03.2020, 15:09, Разное

В Калуге в реке Ока нашли труп молодой девушки. По версии следствия, погибшая – это 17-летняя школьница, пропавшая примерно неделю назад.

Представители Следственного комитета региона отметили, что по данному инциденту возбуждено производство по статье «Убийство». Назначена процедура опознания девушки, чье тело достали из реки, близкими родственниками.

Сотрудники правоохранительных органов работают над выяснением обстоятельств гибели человека. Готовится судмедэкспертиза для определения причины смерти молодой жительницы Калуги.