Презентацию Vivo V19 перенесли на 3 апреля

21.03.2020, 15:09, Разное

Представители китайской компании ранее сообщили, что презентация смартфона Vivo V19 должна пройти в Индии 26 марта. По инсайдерской информации, мероприятие перенесли на 3 апреля.

Ожидается, что Vivo V19 будет стоить 357 долл. США для базовой модели, которая получит 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Ценник более высокой версии 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ пока не известен.

Недавние сообщения показали, что Vivo V19 имеет 6,44-дюймовое разрешение Full HD +, 32-мегапиксельную + 8-мегапиксельную двойные селфи-камеры. На задней панели разработчики установили 48-мегапиксельную + 8-мегапиксельную + 2-мегапиксельную + 2-мегапиксельную четырехъядерную камеру. Гаджет оснастят чипсетом Snapdragon 712, 8 Гб оперативной памяти и батареей емкостью 4500 мАч. Устройство представят в двух цветовых вариантах – Mystic Silver и Piano Black.

Дебют устройства, судя по заявлению инсайдеров, можно ожидать в начале апреля.