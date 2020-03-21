У россиянки в Сингапуре диагностировали коронавирус

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21.03.2020, 15:08, Новости дня

У находящейся в Сингапуре россиянки подтвердился коронавирус, сообщил минздрав страны.

«Гражданка РФ была заражена вирусом, находясь в Индии», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

Там добавили, что тест на коронавирус подтвердился 20 марта.

По данным на сайте стопкоронавирус.рф, всего за последние сутки в РФ выявили 54 случая заболевания, а в общей сложности по стране – 253 случая. 12 человек выздоровели.



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