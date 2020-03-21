Мнение: Дореволюционные подводные лодки

21.03.2020, 14:46, Разное

Спасибо читателю Ивано Иванову: с удивлением узнал, что полноценные подводные лодки строились в России ещё во времена Николая II. Экспериментальные модели выпускались даже раньше, — при Петре, к примеру, государство финансировало опыты крестьянина Ефима Никонова, — однако официально зачислять в Российский флот подлодки начали только с 1903 года:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дельфин_(подводная_лодка)

19 декабря 1900 года Морское Ведомство организовало комиссию для разработки проекта подводной лодки…

Санкт-Петербургскому Балтийскому заводу был выдан заказ на постройку корпуса, главным строителем назначили Бубнова. Рабочие чертежи составлялись в конструкторском бюро Балтийского завода. «Миноносец №113» был заложен в июле 1901 года на специально оборудованном стапеле рядом с большим эллингом. Листовая и профильная сталь были поставлены с Путиловского завода, воздушные баллоны изготовил Обуховский сталелитейный завод…

7 октября 1903 «миноносец № 150» был отнесён к судам 3 ранга и вошёл в состав Балтийского флота…

Согласно принятой в 1903 г. десятилетней судостроительной программе Морское министерство предполагало построить к 1914 г. 10 подводных лодок. В соответствии с этой программой 2 января 1904 г. Балтийскому заводу был выдан заказ на постройку первой подводной лодки типа “Касатка” водоизмещением 140 т по проекту Бубнова и Беклемишева.

Таким образом, было положено начало подводному флоту России, развитию которого не помешала даже революция 1917 года…

Действительно, Российская Империя была передовой морской державой, строила самые современные на тот момент корабли. Линкоры, дредноуты, броненосные крейсеры… всё производилось на отечественных верфях:

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Николай_II,_1906-1917)

Революция нанесла мощный удар по развитию нашего флота: достаточно сказать, что к 1941 году у нас было только три линкора — все три царской постройки, только переименованные большевиками в свою честь:

https://topwar.ru/4790-sovetskie-linkory-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html

Тем не менее подводные лодки строились и в Советском Союзе. Мёртвый период послереволюционной разрухи продолжался 9 лет. В 1926 году инженер Борис Малинин, принимавший участие в работе над царскими ещё подлодками, начал разработку советской серии «Декабрист». Уже через год на Балтийском заводе и в Николаеве приступили к постройке первых шести кораблей:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Подводные_лодки_серии_I_«Декабрист»

Корпуса кораблей строились из дореволюционных запасов высококачественной стали, предназначенных для строительства линейных крейсеров типа «Измаил» и лёгких крейсеров типа «Светлана».

На Д-1 и Д-2 были установлены дизельные двигатели фирмы MAN, закупленные в Германии под видом тепловозных дизелей, остальные корабли оснащались советскими аналогами — дизелями Коломенского завода модели 42-Б-6. Также, за рубежом были закуплены фрикционные муфты, главные осушительные насосы, воздуходувки и другое оборудование.

В 1930 году начались испытания двух головных кораблей — Д-1 и Д-4. В ходе пробных погружений и всплытий были выявлены недопустимые крены, после чего исполнители проекта были арестованы и обвинены во вредительстве.

Сталин проявил гуманность — отца советского подводного флота не расстреляли, а всего лишь отправили на 10 лет в лагеря. В лагерях Борис Малинин провёл полтора года, дальше его перевели в специальную тюрьму для инженеров, где он работал над новыми подлодками:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Малинин,_Борис_Михайлович

Под его руководством были спроектированы лодки типа «Ленинец» и «Щука». Все эти приключения не добавили здоровья инженеру: в 1940 году (в возрасте 50 лет) он вынужден был оставить важные для страны задачи и перейти на менее нервную преподавательскую работу.