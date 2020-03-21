Мнение: Аргументы Сечина

21.03.2020, 14:55, Разное

"…Кризис на рынке нефти обусловлен снижением спроса из-за коронавируса, а также политическими и санкционными факторами, заявил 20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин…Среди политических аспектов кризиса глава «Роснефти» назвал грядущие выборы президента США и возможную смену лидера Саудовской Аравии…"

Если за такой уровень анализа ситуации платят 5 миллионов в день, то неудивительно, что принимаются настолько неадекватные решения – на хороший анализ обстановки при таком ценнике даже у Роснефти денег не хватит.

Рассматривать всерьез аргументы Сечина нет никакого смысла – они полностью абсурдны. Причины кризиса для любой системы всегда носят фундаментальный характер и вызваны сочетанием целого ряда неразрешимых в рамках системы противоречий. Задача руководителей высшего уровня заключается в том, чтобы они принимали решения стратегического порядка, направленные либо на разрешение возникающих противоречий, либо на трансформацию самой системы. Каждое такое решение стоит миллиарды и десятки миллиардов долларов, поэтому и зарплаты у высших руководителей соответствующие.

Уровень аргументов Сечина и степень его понимания проблем отрасли, судя по всему, близки к нулю. Что и приводит к соответствующим результатам. Уже второй раз решения руководства Роснефти приводят к катастрофическим последствиям не только для нее самой, но и для страны и экономики в целом. А если учесть, что на всех уровнях и во всех отраслях сидят такого рода специалисты, то неудивительно, что через 20 лет страна находится ровно на том же месте. 28 долларов за баррель – это цена нефти в 2000 году. "Обнуление" прошло успешно – 20 лет правления Путина совершило круг и вернулось в ту же точку, с чего все начиналось. Только теперь уже нет советского наследства, которое путинские друзья разворовали и рассовали по своим бездонным карманам. А значит – степень устойчивости страны снизилась до критически низкого уровня.

Трудно сказать, что понимает президент под "стабильностью", но то, что он и его режим стабильно ведет страну к гибели, факт. При столь неадекватных оценках причин происходящих событий, которые демонстрируют его ставленники, да и он сам, неудивительно, что мы находимся там, где находимся.