Эксперт: Обновленная Конституция сохранит стабильность в России

21.03.2020, 14:53, Новости дня

«Экономическую и социальную стабильность нужно защищать любой ценой, любыми способами. Это наши подушки безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Он убежден, что обновленная Конституция будет способствовать такой защите в полной мере, особенно при нынешних кризисных условиях.

«Сейчас самое время обеспечивать экономическую и социальную стабильность. Это две подушки безопасности для всей системы власти. Кризисные явления наносят удары либо по одной, либо по другой «подушке». Если их не будет, то никакая суперзначимая реформа не пройдет, либо надорвется на середине пути. А так как сейчас РФ находится в стадии серьезных политических преобразований, то эта «подушка» должна быть на порядок выше, чем в мирные и спокойные времена», – сказал профессор факультета политологии МГУ, член научного совета при Совбезе РФ Андрей Манойло.

Он особо отметил, что «кризисные явления актуализируют новые условия существования всех нас в рамках единой страны». «К сожалению, на начало года пришлась эпидемия коронавируса, волатильность рубля и обвал цен на нефть. Произошло обострение отношений РФ с Турцией в Сирии. Все эти факторы создали особые условия, в которых поправки к Конституции приобретают особое значение», – подчеркнул политолог.

По его словам, важное значение приобретает блок международных поправок, в первую очередь по защите суверенитета РФ и запрету на отчуждение территорий страны. «Поправка устанавливает принцип единого и неделимого суверенитета на территории страны. Точно такой же суверенитет существует в конституции «государства автономий» – испанского королевства. Важно понимать, что будь сейчас иные условия, то значение этой поправки было бы не так велико, потому что в спокойное время можно обойтись без серьезных императивов, если система и так хорошо работает. Но в условиях кризиса, когда начинаются различные сбои, наличие в Основном законе именно такого рода поправки чрезвычайно важно», – уверен собеседник.

Манойло пояснил, что кризис меняет привычную систему, поэтому многие фильтры и барьеры перестают работать. «В кризисных условиях эта поправка может стать последним барьером, который скажет «нет» тем, кто пытается отщипнуть что-нибудь от нашей страны и предъявлять претензии. Эстонцы претендуют на часть Псковской области, японцы все еще посматривают на Курильские острова, а поляки развернули совершенно деструктивную дискуссию по поводу Калининграда. Чтобы такого не было, предложенная поправка способна пресечь любые поползновения подобного рода», – считает эксперт.

Не менее важным оказался социальный блок поправок к Конституции. «Мы видим, что большинство нынешних процессов ставит под удар наименее защищенные в социальном плане группы населения. И защитить их может закон только самого высшего уровня – Основной закон», – подытожил Манойло.

Накануне Центризбирком утвердил процедуру общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию и общий вид бюллетеня. Также ЦИК запустил сайт конституция2020.рф с информацией о всероссийском голосовании и поправках.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим Основному закону. Голосование запланировано на 22 апреля.

На этой неделе президент Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Севастополе заявил, что если ситуация с коронавирусом в РФ будет неблагоприятной, то власти перенесут срок голосования по поправкам к Конституции. «Но если обстановка позволит, то проводить будем», – сказал президент.

Ранее Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что голосование должно состояться, несмотря на ситуацию с коронавирусом, но дата голосования будет зависеть от «обстоятельств и ситуации».