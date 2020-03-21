 

В Подмосковье выявили 17 новых случаев заболевания коронавирусом

21.03.2020, 14:48, Новости дня

В Московской области, по последним данным, зафиксировано 35 случаев заболевания коронавирусом, говорится в сообщении регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Число заболевших за минувшие сутки увеличилось почти вдвое.

«В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом», – говорится в сообщении штаба в Telegram.

Накануне сообщалось о 18 случаях.

В штабе сообщают, что тем, кто прибыл следующими рейсами, необходимо вызвать врача по телефону 8-800-550-50-30, оформив вызов на портале госуслуг или обратиться в скорую помощь по номеру 112:

·         SU 2595 Мюнхен – Москва (07.03.20);

·         S7 3586 Верона – Москва (08.03.20);

·         LH 1452 Франкфурт-на-Майне – Москва (09.03.20);

·         SU 2403 Рим – Москва (14.03.20);

·         SU 2381 Женева – Москва (14.03.20);

·         SU 2385 Женева – Москва (15.03.20);

·         SU 205 Пекин – Москва (17.03.20).

По данным на сайте стопкоронавирус.рф, всего за последние сутки выявлено 54 случая заболевания, а в общей сложности по стране – 253 случая. 12 человек выздоровели.



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