В Челябинской области появился первый зараженный коронавирусом

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21.03.2020, 14:48, Новости дня

В Челябинской области подтвердился первый случай заболевания коронавирусом, сообщил глава региона Алексей Текслер.

«Подтвердился первый случай заболевания коронавирусом в регионе. Это молодой человек из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию. Сразу по приезде у него были взяты анализы, он был изолирован», – сообщил Текслер в своем Instagram.

По его словам, зараженный чувствует себя хорошо, а болезнь протекает в легкой форме.

Губернатор отметил, что Челябинская область готова к такому развитию событий. Он призвал жителей региона не посещать без большой надобности общественные места, заботиться о детях и беречь старшее поколение.

«Самое главное: соблюдайте гигиену. Тем, кто недавно вернулся из-за рубежа, необходимо соблюдать карантин. Не рискуйте здоровьем окружающих», – подчеркнул Текслер.

Региональное управление Роспотребнадзора уточнило, что в обсерваторе находятся 33 человека, из которых три россиянина, 16 граждан КНР, два гражданина Египта, один житель Вьетнама, шесть граждан Ирана, четыре гражданина Казахстана, один житель Узбекистана.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. 



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