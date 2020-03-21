 

На Ставрополье возбудили первые дела за нарушение самоизоляции

21.03.2020, 14:38, Новости дня

В Ставропольском крае начали привлекать к ответственности граждан, нарушивших режим самоизоляции из-за коронавируса, пишет “Интерфакс”. Заместитель председателя краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов подтвердил, что такие дела уже возбуждены. 

Скворцов не уточнил, это уголовные или административные дела. 

“Медиазона” пишет, что проверку возбудили в отношении главного врача-инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой по уголовным делам о халатности и сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. 11 марта Санникова вернулась из Испании и не ушла на карантин, а общалась со студентами в медакадемии, посещала городскую поликлинику. Издание “Блокнот Ставрополье” сообщает со ссылкой на свой источник, что сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Минздрав Ставропольского края 19 марта сообщил о первом случае подозрения на COVID-19. Речь шла о женщине, прибывшей из страны, “где отмечена заболеваемость новой коронавирусной инфекцией”. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил в инстаграме, что первая заболевшая – врач. 

В субботу, 21 марта, Скворцов рассказал, что предварительные тесты показали наличие COVID-19 у 12 человек в регионе, пишет ТАСС. Под наблюдением в режиме самоизоляции находятся порядка 300 человек.

 



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