С 22 марта в Киеве прекращаются пассажирские перевозки

21.03.2020, 14:38, Новости дня

Начиная с 22 марта в Киеве прекратят перевозку пассажиров в общественном транспорте. Об этом в комментарии к своему посту в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов. С воскресенья”, – написал министр.

В посте он призвал максимально ужесточить карантинные меры по всей стране, работников всех предприятий (кроме предприятий критической инфраструктуры) – отправить домой.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Facebook анонсировал экстренное обращение к жителям столицы, с которым он выступит в 14.00.

О 14:00 вийду в прямий ефір зі зверненням до киян Posted by Віталій Кличко on Laupäev, 21. märts 2020

По состоянию на вечер 20 марта в Украине зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом, три из них – с летальным исходом, один человек выздоровел. В ряде областей, где обнаружены инфицированные, введен режим чрезвычайной ситуации.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах, автомобильном транспорте и автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. Закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

Замглавы МВД Антон Геращенко 20 марта не исключил, что ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией может привести к введению чрезвычайного положения в Украине.