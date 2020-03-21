В Великобритании более 20 тыс. человек согласились заразиться коронавирусом ради создания вакцины

21.03.2020, 14:38, Новости дня

Более 20 тыс. добровольцев будут участвовать в программе по разработке вакцины от нового типа коронавируса. К исследованиям их привлекли ученые из британской исследовательской группы hVIVO, пишет 19 марта The Wall Street Journal.

Волонтерам будут вводить вакцину, после чего искусственно заразят. Но не COVID-19, от которого пока нет лечения, а вирусами из этого же семейства. Если добровольцы после введения препарата не заболеют, то лекарство будет считаться эффективным.

До получения результата все участники исследования будут изолированы.

Каждому добровольцу заплатят по $4,5 тыс.

Издание пишет, что обычно на участие в таких мероприятиях регистрируется несколько человек в день, однако после запуска этой кампании за несколько дней записалось более 20 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса, по состоянию на утро 21 марта во всем мире зарегистрировано 275 434 случая заражения коронавирусной инфекцией. Случаев с летальным исходом – 11 399, вылечилось от COVID-19 88 256 человек.