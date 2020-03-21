«Из-за его домиков воробьи дерутся»: дедушка Миша строил дворцы для птиц

21.03.2020, 14:36, Новости дня

Село Марьевка в Самарской области известно скворечниками, которые делал плотник Михаил Шушкин.

Уникальные резные скворечники сегодня особая гордость жителей села Марьевка Пестравского района (Самарская область), хотя теперь уже и редкость. Эти домики на домах, которые еще сохранились, удивляют и восхищают, потому что полностью повторяют архитектуру и традиции сельского дома. Такие «трешки» для птиц строил местный плотник Михаил Шушкин – дедушка Миша, как его называли в селе.

Дворцы для птиц дедушка Михаил делал с любовью и теплотой, аккуратно вытачивая и прокрашивая каждую деталь, рассказывает необычную историю уникального мастера портал 63.ru. И еще здесь по-доброму шутят, что дедушки Миши нет, а воробьи до сих пор дерутся за право занять его скворечники.

«Воробьи туда набиваются, все не помещаются, дерутся — вот они и ломаются. Скворцы тоже прилетают, домики не пустуют», – рассказала жительница Марьевки Татьяна.

Из-за проказников воробьев терраса у скворечника на крыше дома снохи Шушкина Галины Антонюк отвалилась. Починить некому, сокрушается хозяйка, мастеров такого уровня на селе не осталось. Она же и рассказала, что первый скворечник смастерил, когда вышел на заслуженный отдых. Сделал для себя, а односельчанам так понравился домик для птиц, что заказы посыпались. А потом и вовсе домики стали модой. На изготовление одного домика уходил почти месяц. Внутри скворечников самые настоящие комнаты с окошками и дверцей. Размеры у птичьих домиков разные, только вот окошечки у последних были уже не настоящие, имитация, чтобы меньше ломали.

Умер дедушка Миша в 1998 году. Дело его, к сожалению, некому было продолжить. Но вот жители Марьевки стараются сберечь красоту его работ как память о мастере. В России еще остались мастера своего дела. К примеру, жительница Красноярска пожалела деревья и связала им на зиму уютные пледы, закутав стволы в парке.