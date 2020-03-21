Полиция взялась за инфекциониста, которая привезла в Ставрополье коронавирус

21.03.2020, 14:36, Новости дня

«Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» – такие статьи грозят Ирине Санниковой.

Полиция Ставропольского края занялась делом главного инфекциониста региона Ирины Санниковой, которая вернулась на родину из Испании с коронавирусом и не села на карантин. По работе она контактировала с сотнями людей, которые затем разъехались по стране и за ее пределы.

В распоряжении редакции «Блокнот Ставрополь» оказалась рапорт начальнику краевого управления МВД Александра Олдака. В документе говорится о существенных нарушениях прав и интересов граждан и общества в действиях Санниковой.

То, что инфекционист скрыла от руководства университета и минздрава свою поездку и сразу вышла на работу, не выдержав 14-дневный карантин, может обернуться для нее уголовным делом по статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

Скандал разгорелся 4 дня назад. Заслуженный врач России, главный внештатный специалист по инфекционным болезням ставропольского минздрава Ирина Санникова с 8 марта находилась в Мадриде. Вернувшись, она тут же приступила к делам, посетив несколько медучреждений: минздрав, городскую поликлинику №2, Ставропольскую медакадемию.

Санникова читала лекции примерно 300 студентам, встречалась с ректором медакадемии Владимиром Кошелем, делегатами Волгоградского медицинского университета. При этом многие учащиеся после ее лекций разъехались по другим регионами и даже странам: северокавказские республики, Индия, Иран, Ирак и т.д.

А следующей ночью Санникова попала в больницу с двусторонней пневмонией. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Тест подтвердил у инфекциониста коронавирус.

При этом всего месяц назад, 20 февраля в телеинтервью инфекционист говорила о социальной ответственности за собственное здоровье и самочувствие других, а также о необходимости соблюдения респираторного этикета.

После публикации в «Блокнот Ставрополь» о халатном поведении Санниковой, близкие медика стали грозить изданию иском за попытку очернить ее имя. А в субботу, 21 марта, стало известно, что свою вину Санникова признает. «Я виновата», — сообщила она изданию «Подъем». Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров назвал ее поведение безответственным.