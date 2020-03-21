 

Полиция взялась за инфекциониста, которая привезла в Ставрополье коронавирус

21.03.2020, 14:36, Новости дня

«Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» – такие статьи грозят Ирине Санниковой.

Полиция Ставропольского края занялась делом главного инфекциониста региона Ирины Санниковой, которая вернулась на родину из Испании с коронавирусом и не села на карантин. По работе она контактировала с сотнями людей, которые затем разъехались по стране и за ее пределы.

В распоряжении редакции «Блокнот Ставрополь» оказалась рапорт начальнику краевого управления МВД Александра Олдака. В документе говорится о существенных нарушениях прав и интересов граждан и общества в действиях Санниковой.

То, что инфекционист скрыла от руководства университета и минздрава свою поездку и сразу вышла на работу, не выдержав 14-дневный карантин, может обернуться для нее уголовным делом по статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей».

Скандал разгорелся 4 дня назад. Заслуженный врач России, главный внештатный специалист по инфекционным болезням ставропольского минздрава Ирина Санникова с 8 марта находилась в Мадриде. Вернувшись, она тут же приступила к делам, посетив несколько медучреждений: минздрав, городскую поликлинику №2, Ставропольскую медакадемию.

Санникова читала лекции примерно 300 студентам, встречалась с ректором медакадемии Владимиром Кошелем, делегатами Волгоградского медицинского университета. При этом многие учащиеся после ее лекций разъехались по другим регионами и даже странам: северокавказские республики, Индия, Иран, Ирак и т.д.

А следующей ночью Санникова попала в больницу с двусторонней пневмонией. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Тест подтвердил у инфекциониста коронавирус.

При этом всего месяц назад, 20 февраля в телеинтервью инфекционист говорила о социальной ответственности за собственное здоровье и самочувствие других, а также о необходимости соблюдения респираторного этикета.

После публикации в «Блокнот Ставрополь» о халатном поведении Санниковой, близкие медика стали грозить изданию иском за попытку очернить ее имя. А в субботу, 21 марта, стало известно, что свою вину Санникова признает. «Я виновата», — сообщила она изданию «Подъем». Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров назвал ее поведение безответственным.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Смартфон OPPO Reno3 Vitality Edition доступен для предзаказа

06.02 / США: Дамаск без РФ не продержится и недели

27.02 / В Италии коронавирусом заразился первый профессиональный футболист – СМИ

19.03 / Экс-разведчик КГБ Швец: Когда Путин нас покинет, ЦРУ обязано будет установить в своем холле славы звезду с надписью “Спасибо тебе, агент Окурок”

13.03 / Мнучин: экономические последствия коронавируса будут краткосрочными

09.02 / Тайвань попытался перехватить истребители и бомбардировщики материкового Китая

10.03 / Маршрутные поручения на нефтепрокачку в Белоруссию оформили на 208 тыс. тонн

06.02 / Госшахту в Угледаре должны обесточить с 13 февраля. Это может привести к ее затоплению

13.02 / Обновленный кроссовер Ford Puma ST замечен во время тестов

12.02 / В офисе почтовой компании в Амстердаме прогремели два взрыва

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска