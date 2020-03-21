 

Юрий Лоза раскрыл шокирующую правду о Джуне

21.03.2020, 14:35, Разное

Исполнитель хита “Плот” стал гостем программы Бориса Соболева “Идущие к черту. Послесловие”, разоблачающей экстрасенсов и телешоу о ясновидящих. В студии Юрий Лоза раскрыл шокирующую правду о целительнице Джуне.

Композитор поведал, что у его сына в малолетнем возрасте диагностировали астму. “Я долго анализировал, почему это могло произойти”, – вспомнил Юрий Лоза. Врачи так и не смогли назвать причину, и тогда от безысходности отец решил отвезти ребенка к известной целительнице.

Джуна пригласила музыканта и его сына в дом, показала им свои картины. Однако на больного ребенка она обратила внимание лишь через некоторое время: “И она такая говорит нам: “Где вы его так простудили”. Тогда Юрий Лоза понял, что все истории о чудесах Джуны – это “блеф”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юрий Лоза (@on_the_small_float) 12 Май 2016 в 10:44 PDT

По мнению композитора, люди часто сами внушают себе, что им помогают целители. Артист рассказал, когда его жену беспокоили кошмары по ночам, он предложил ей взять его за палец, чтобы проблемы исчезли. “Знаете, сработало”, – поделился Юрий Лоза с ведущим.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Американцы, которые воевали с русскими против русских в России

24.02 / Эксперты: США могут подорвать доверие американцев к выборам без «помощи» России

22.02 / Смешивать, но не взбалтывать

23.02 / Тина Канделаки составила список лучших подарков на 23 февраля

19.03 / Эксперты назвали ТОП-5 подержанных внедорожников для новичков не дороже 100 тысяч рублей

23.02 / Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным снимком

17.03 / Мнение: Три первоочередные задачи для будущего президента Абхазии

19.02 / Мнение: Передвинем границу Орегона – За Большой Айдахо

20.02 / Apple требует уничтожить написанную экс-главой немецкого App Store книгу

17.02 / Звезды балета Анна Тихомирова и Артем Овчаренко объявили о скором рождении второго ребенка на вечере Garrard

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска