 

Москва ответила на заявления США об «энергетическом оружии» России

21.03.2020, 14:30, Новости дня

Утверждения американской стороны о наличии у РФ «энергетического оружия» являются инсинуациями, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Без сомнения, коллеги в Вашингтоне будут на этом тезисе «гарцевать» и в дальнейшем», – выразил уверенность Рябков в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

По его словам, ссылками на «внешнего врага» и в энергетической сфере, и в области военно-технического сотрудничества представители США давно подкрепляют политику диктата по отношению к странам, заинтересованным в налаживании и наращивании равноправного, взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

«Американцы неприкрыто стремятся «подложить мину» под «Северный поток – 2», теперь выпустили очередь инсинуаций по поводу линии, проводимой нами на мировых энергетических рынках в условиях крайней волатильности цен и резкого падения спроса на энергоносители, которое связано, прежде всего, с шоковым эффектом для транспортной отрасли всего мира в результате вспышки инфекции», – подчеркнул Рябков.

В Госдепе США ранее обвинили Россию во «враждебных действиях» в энергетической сфере. Американская сторона назвала Россию «враждебным игроком».

Сообщалось, что США заподозрили Россию в «развязывании нефтяной войны» с целью «заставить американских производителей сланцевой нефти» сократить добычу.



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