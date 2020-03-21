Режим ЧС из-за коронавируса ввели на всей территории Киргизии

21.03.2020, 14:30, Новости дня

Режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом введен на всей территории Киргизии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Сообщается, что «в соответствии с предложением совета безопасности Киргизии правительство вводит на территории страны режим чрезвычайной ситуации», передает РИА «Новости».

В соответствии с принятым решением правительство приступает к реализации плана, в котором, в частности, отражены «сведения о дислокации блокпостов в столице и в областях, определены маршруты доставки товаров первой необходимости и медикаментов, порядок осуществления авиарейсов внутри страны, работы общественного транспорта, продуктовых магазинов и аптек».

Премьер-министр республики заявил, что «каждый руководитель будет нести персональную ответственность за неукоснительное соблюдение режима и бесперебойную работу всех задействованных служб». Это же касается глав органов местного самоуправления, «в первую очередь их работы в вопросах обеспечения населения продовольствием».

«Никаких проблем с поставкой товаров из-за рубежа у нас нет, поэтому, граждане нигде не должны сталкиваться с дефицитом тех или иных продуктов и медикаментов», – подчеркнул он.

На данный момент в Киргизии выявлено 12 случаев инфицирования коронавирусом. Все зараженные вернулись в страну после паломничества к мусульманским святыням Саудовской Аравии и Кувейта.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось до 234 тыс. пациентов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.