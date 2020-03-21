Валерия Комиссарова жители Москвы обвинили в незаконной вырубке деревьев под строительство хостелов для гастарбайтеров

21.03.2020, 14:30, Разное

Российского режиссера и создателя проекта «Дом-2» Валерия Комиссарова жители Ухтомского микрорайона Москвы обвиняют в незаконной вырубке деревьев. Люди предполагают, что сырье пойдет на строительство хостелов для гастарбайтеров.

Представитель Валерия Коммисарова, Владислав Ивакин, объяснил, все действия на участках производится в соответствии с законом. Валерий Комиссаров принял участие в аукционе на инвестиционном портале Москвы и выиграл участки земли под строительство на торгах. Также официальный представитель телеведущего заявил о том, что никто не вырубает деревья, так как на выделенной под строительство территории нет зеленых зон. На данном этапе работники только расчищают землю от различного мусора.

Владислав Ивакин отметил, на участках планируется застройка домов для родственников Валерия Комиссарова, в частности для его шестерых детей. Поэтому строить хостелы для гастарбайтеров, как думают жители Ухтомского района Москвы, никто не будет. Сам режиссер сообщил, что не понимает, в чем его обвиняют местные жители, ведь он делает все по закону, информирует «СтарХит».