Лукашенко поручил не направлять чартеры за «прущими за границу» белорусами

21.03.2020, 14:30, Новости дня

Глава Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение не направлять чартерные самолеты за гражданами республики, выехавшими за рубеж после неоднократных предупреждений властей не делать этого из-за коронавируса.

В ходе субботнего совещания с членами правительства Лукашенко обратил внимание, что многие белорусы улетели на отдых за границу, зная, что в мире сложная обстановка из-за пандемии коронавируса.

«Мы уже гвалтом кричим: не езжайте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу», – возмутился глава Белоруссии.

«Тем, кто выехал после наших предупреждений, – никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали…» – сообщил Лукашенко.

Он подчеркнул, что случаи, когда людям необходимо выехать для решения каких-то вопросов, являются единичными. «С МИД пусть согласовывают, выезжают, тогда мы будем за них отвечать», – сообщил Лукашенко.

Лукашенко обратил внимание, что в некоторых азиатских государствах проблемы возникают на ровном месте: белорусов просто не пускают на обратные рейсы, организованные российскими авиакомпаниями. В частности, по его словам, белорусов «выпихивают из салона, не берут на борт» российских самолетов в Индии.

«Там билеты до Москвы. А с Москвы уже будем думать, как забирать наших людей. Да, мы можем забрать их из Индии, но кто будет потом компенсировать потери людям за эти билеты и чартерам, которые мы туда пошлем», – сказал Лукашенко, призвав обойтись в этом вопросе без паники.

Ранее Лукашенко пошутил, что его часто то «хоронят», то у него диагностируют коронавирус, хотя он в инфекцию не верит.

Политолог отметил газете ВЗГЛЯД, что в Минске только делают вид, что считают коронавирус обычным фейком. Там все понимают, но притворяются по чисто политическим соображениям.