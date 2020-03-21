Китайский партнер Daimler AG скопировал одну из его моделей

21.03.2020, 14:30, Разное

Партнер концерна Daimler AG из Китая решил скопировать облик новой модели Smart Forfour для европейского рынка. По данным местных изданий, BAIC готовится начать продажи транспортного средства уже в текущем году.

Первые изображения Smart в новом исполнении несколько дней назад появились в китайской социальной сети Weibo. Специалисты сразу же начали обсуждать сходства модели с другим транспортным средством, вышедшим в продажу еще в минувшем году.

BAW не является полной копией Smart, хотя визуально их очень просто спутать. Транспортное средство от BAIC немного меньше своего аналога. Также двойник имеет менее мощный силовой агрегат – всего на 27 лошадиных сил. В салоне модели от BAIC немного меньше места за счет увеличенной торпеды.