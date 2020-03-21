Больница в Коммунарке начала искать волонтеров для поддержки пациентов с коронавирусом и их врачей

21.03.2020, 14:25, Разное

Городская клиническая больница №40 в Коммунарке, куда госпитализируют всех московских пациентов с подозрением на Covid-19, сообщила, что набирает волонтеров. Добровольцы будут выполнять задачи медсестер и санитарок, психологов и администраторов. Об этом «Новой газете» рассказал помощник главного врача Николай Рубцов.

Волонтером может стать любой желающий. В первую очередь ждут врачей любой специализации и студентов-медиков колледжей и вузов. Их попросят показать медкнижку со свежими обследованиями. Куратор направления проведет инструктаж о безопасной работе с пациентами с коронавирусом, добровольцев обеспечат костюмами защиты так же, как и штатных врачей.

«После такой работы двухнедельный карантин не нужен, — говорит Рубцов. — Средств защиты достаточно, хватит на всех. Учитывая, что пациентов немало, всегда нужны свободные руки, нужна помощь при транспортировке, медицинском уходе за пациентом. Это работа младшего медперсонала».

Также нужны психологи, которые готовы работать с пациентами, и непосредственно в больнице, и по скайпу. В Коммунарке есть штатные психологи, но помощь им будет нужна. Пациенты с коронавирусом или подозрением на коронавирус находятся в изоляции от родных, их средство связи с внешним миром — только телефон. Для многих это испытание и большой стресс. Психологи-волонтеры могут помочь пациентам пережить чувства страха и одиночества. Перед допуском к работе у волонтеров также проверят документы об образовании.

Рубцов говорит, что больница будет рада и волонтерам без медицинского и психологического образования. Им поручат административную работу без контакта с заболевшими. «Есть административно-хозяйственная работа, нужно помогать сотрудникам отдела кадров, аналитической службе, собирать и анализировать информацию по эпидемиологической обстановке. Все покажут, все объяснят. Для каждого человека сможем подобрать что-то, чем он сможет быть полезен» — рассказывает помощник главного врача.

Можно приходить помогать как каждый день, так и один-два раза в неделю. С каждым волонтером больница заключит договор о безвозмездной помощи и прикрепит к куратору направления. Волонтеров обязательно накормят обедом, коллеги из других больниц и благотворительные организации сейчас помогают больнице в Коммунарке облегчить быт медиков и привозят обеды. Чтобы стать волонтером, нужно позвонить в больницу по номеру: +74957440703, набрать добавочный код 2157.

Заместитель главного врача Николай Рубцов подтвердил «Новой», что волонтеры станут именно дополнительной поддержкой пациентов и врачей. Штатные медики работают в обычном режиме и дефицита специалистов нет.

Виктория Микиша

корреспондент «Новой»