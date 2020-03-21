 

Автоновости: Geely полностью рассекретила большой кроссовер HaoYue

21.03.2020, 14:05, Новости дня

Китайская компания Geely поделилась официальными фотографиями новой версии кроссовера HaoYue.

Приобрести новинку станет возможным в пяти-семиместном исполнении кузова. Кроме того, салон автомобиля отличается предусмотренным сенсорным дисплеем, а также электронным переключателем КПП. Под капотом кроссовера HaoYue применят версии с 1,5- и 1,8-литровыми агрегатами, которые выдают 177 и 184 л.с. мощности.

В продажу выпустят модификации кроссовера с передним или полным приводом в разных комплектациях. Кроме того, покупатели смогут выбрать данную модель с передовыми опциями безопасности, светодиодной оптикой, а также круиз-контролем и системой предотвращения столкновений.



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