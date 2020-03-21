Автоновости: Бренд Volkswagen не намерен выпустить «заряженный» Polo R

21.03.2020, 14:11, Новости дня

Немецкое подразделение Volkswagen R в прошлом году представило усовершенствованный кроссовер под названием T-Roc R.

В свою очередь, в феврале состоялся выход “заряженной” модификации популярного паркетника Touareg R, который существенно превосходит базовую версию. Вместе с тем теперь покупатели также смогут выбрать и хетчбэк Polo R, соответствующий данным моделям. Кроме того, немецкое подразделение не ограничивается на этих машинах и готовит к выходу новые модели.

Первые слухи о возможном появлении в продажу Polo R пошли около 5 лет назад, однако в минувшем году анонсировали тестовые заезды экземпляра, который выдает 300 л.с. мощности. Однако эксперты склонны полагать, что серийного исполнения в ближайшее время не появится.